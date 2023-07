Piparo e Pitruzzella su Skoda vincono il Rally di Caltanissetta e del Vallone

Paolo Piparo e Francesco Pitruzzella hanno vinto il 21° Rally di Caltanissetta e del Vallone con una prestazione in costante crescita che li ha visti primeggiare dall’inizio alla fine su Skoda Fabia. All’esperto equipaggio nisseno è bastato lo scratch sul crono inaugurale, per poi attuare una strategia proficua che è valsa la vittoria. Secondi gli altri beniamini di casa Roberto Lombardo e Andrea Spanò, autori di una gara rocambolesca con la Peugeot 207 Super 2000, terzi gli agrigentini Maurizio Mirabile e Calogero Calderone davvero fantastici sulla bellissima Renault Alpine qui particolarmente competitiva con due parziali a loro favore. Non ce l’hanno fatta a salire sul podio, ma meritano comunque un applauso Dino Clemente Nucci e Ivan Rosato, capaci di ben 4 scratch anche loro su Skoda, ma rei di un paio di sbavature che sono costate il risultato pieno.