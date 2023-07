Faceva il bracciante agricolo a Floridia l'uomo annegato a Marina di Priolo

Si chiamava Emilio C., aveva 54 anni ed abitava a Floridia. Così come suoi tanti connazionali romeni, lavorava nella campagna fra Floridia e Cassibile ed ufficialmente faceva il bracciante agricolo. E' lui la vittima della tragedia del mare che si è consumata sabato nel mare di Marina di Priolo.

Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri di Priolo, l'uomo aveva deciso di fare un tuffo per rinfrescarsi ma poco dopo avrebbe avvertito un malore che gli avrebbe impedito di restare a galla. Sono intervenuti i soccorritori, nel tentativo di salvarlo, ma non c'era piu' nulla da fare per lui, il suo cuore aveva gia' cessato di battere quando è arrivata l'ambulanza del 118.