Prima notte di calma in Francia dopo l'appello della nonna di Nahel

Prima notte di calma in Francia seguita all'appello della nonna del 17enne la cui uccisione da parte di un agente di polizia ha scatenato le violenze. Dopo che la casa del sindaco di un sobborgo parigino è stata attaccata con un'auto in fiamme, la nonna di Nahel M. ha chiesto di porre fine dei disordini e ha preso le distanze, a nome di tutta la famiglia, dall'esplosione di violenza. Durante la notte ci sono stati 78 fermi nel Paese, 20 dei quali a Parigi e nei sobborghi.Il governo del presidente Emmanuel Macron ha affrontato cinque notti di proteste e le accuse di razzismo all'interno della polizia francese. Cercando di reprimere quella che è diventata una delle maggiori sfide per l'Eliseo, il ministero dell'Interno ha dispiegato 45.000 poliziotti e gendarmi ventiquattro ore dopo che 719 persone erano finite in manette.

"Fermatevi e non ribellatevi", ha detto la nonna di Nahel, Nadia, alla televisione BFM in un'intervista telefonica, dicendo che i rivoltosi stanno usando la morte del nipote solo come "pretesto". "Dico questo alle persone che si ribellano: non rompere le vetrine, non attaccare le scuole o gli autobus. Fermatevi! Sono le mamme che prendono l'autobus, sono le mamme che escono", ha detto.

Aggiungendo di essere "stanca", Nadia ha detto: "Nahel, è morto. Mia figlia ha avuto un solo figlio, e ora è persa, è finita, non ha più una vita. E quanto a me, mi hanno fatto perdere mia figlia e mio nipote".