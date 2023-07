Comune di Marsala, corso gratuito d'inglese per gli operatori turistici

Al via la presentazione delle candidature per la partecipazione al Corso base di Inglese promosso dall'Amministrazione comunale di Marsala e rivolto agli operatori turistici di Marsala. Il coordinamento è curato dall'Assessorato al Turismo che ha pubblicato l'apposito Avviso, online sul sito istituzionale alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi.... “Credo che si tratti della prima iniziativa del genere, con una finalità che va oltre l'importante aspetto formativo nella lingua straniera, afferma il sindaco Massimo Grillo. L'obiettivo primario, infatti, è quello di attivare un itinerario enogastronomico aperto agli esercenti dei settori commerciali/turistici che si adegueranno agli standard De.Co. e con personale che abbia conoscenza della seconda lingua che, indubbiamente, migliora la qualità dell'accoglienza ai visitatori stranieri”. Per questo primo corso il numero massimo di partecipanti è di 21, con candidature da presentare entro il prossimo 28 Luglio, secondo modalità e requisiti riportati nell'Avviso Pubblico. Ciascuna attività - struttura ricettiva, agriturismo, esercizio commerciale, stabilimento balneare... - potrà indicare una sola persona per il corso. Questo, curato da personale madrelingua, sarà preceduto da un test di ingresso per verificare il livello di preparazione dei partecipanti. Al Corso saranno ammessi anche 4 dipendenti comunali che si occupano di servizi legati al turismo.