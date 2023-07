Automobilismo, già 150 iscritti alla cronoscalata Giarre - Montesalice - Milo

Cresce l’attesa per la Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, storica competizione automobilistica, amata dai tanti appassionati di motori. La manifestazione, giunta quest’anno alla 24ª edizione, si aprirà venerdì 7 luglio con le consuete verifiche tecniche, proseguirà sabato 8 luglio con le prove ufficiali e culminerà domenica 9 luglio con la gara. L’evento sportivo, organizzato dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse, è stato presentato nel Salone degli Specchi del Municipio di Giarre. “La Cronoscalata Giarre Montesalice Milo non ha bisogno di presentazioni perché è già arrivata alla 24ª edizione e ce ne saranno senza dubbio delle altre – dichiara Angelo Pennisi di Floristella, presidente dell’Automobile Club di Acireale - È una gara molto importante, quasi l’unica della provincia di Catania, insieme alla Catania Etna. E noi siamo molto orgogliosi di questo. Ringrazio innanzitutto i sindaci dei tre comuni in cui si svolge la gara e poi tutti i miei collaboratori che hanno dato l’anima per questa gara”. Anche quest’anno gli organizzatori si dicono certi che il numero dei piloti partecipanti sarà rilevante. Già ottimi i dati delle preiscrizioni. La gara, dopo il successo riscosso nella precedente edizione, verrà trasmessa anche quest’anno in diretta su scala regionale. “Abbiamo già superato le 150 preiscrizioni – dichiara Orazio Maccarrone, presidente e pilota della Scuderia Giarre Corse e co-organizzatore – Oggi si chiuderanno le iscrizioni entro la mezzanotte, quindi sono certo che il numero crescerà. Per noi questa è una grandissima soddisfazione. I nomi ancora non possiamo svelarli tutti ma posso dirvi che ci saranno sicuramente Luigi Fazzino, vincitore della passata edizione, Luca Caruso, Franco Caruso, Gianni e Samuele Cassibba, ci sarò anche io". “E’ un appuntamento molto atteso nel comprensorio – dichiara il sindaco di Giarre Leo Cantarella – C’è una partecipazione importante. È una gara che ha visto da sempre la partecipazione di grandi campioni, per esempio il principe Grimaldi e Alfio Canino. Un evento che abbina lo sport al turismo, aiutando a far conoscere il nostro territorio”. Il primo cittadino di Giarre ha anche annunciato di voler avviare l’iter per l’intitolazione della piazza di Miscarello, tra i punti più panoramici del territorio giarrese, al compianto cavaliere Isidoro Di Grazia, a cui si deve la felice intuizione che nel 1979 portò alla nascita dell’evento sportivo".