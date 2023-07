Bucano il tetto dell'Eurospin di Agrigento e svaligiano la cassaforte

Hanno fatto un buco nel soffitto, in lamiera, del supermercato Eurospin di viale Fosse Ardeatine a Villaseta, ad Agrigento, e riuscendo ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale si sono impossessati dei soldi custoditi, gli incassi del fine settimana. E' intervenuta la sezione Radiomobile della compagnia dell'Arma dei carabinieri di Agrigento che ha avviato le indagini sul maxi furto che non è stato quantificato e che comunque è in corso di quantificazione. L'area è risultata essere coperta da impianti di videosorveglianza.