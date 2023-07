Pachino, esplode la protesta dei paninari di Marzamemi: momenti di tensione al Lungomare Starrabba

Esplode la protesta dei paninari di Marzamemi. Dopo gli artigiani, che venerdì scorso si sono piazzati sotto il palazzo municipale per chiedere conto al sindaco Carmela Petralito della destinazione e dell'avvio del mercatino estivo, oggi è stato il turno dei paninari. In 15 si sono presentati sotto il palazzo di via XXV Luglio per chiedere al sindaco notizie su quando e dove l'amministrazione deciderà di sistemare i camioncini dei panini. Il gruppo dei commercianti, chiedendo e non ottenendo un incontro col sindaco, si è recato nel borgo marinaro in cui ha avuto un confronto aspro con Carmela Petralito, proprio in quel lungomare Starrabba in cui dovrebbe finire il mercatino artigianale. "Questo sindaco - hanno dichiarato i consiglieri comunali di Forza Italia Ninni Nicastro e Angelo Pantoni - ha la responsabilità di quanto sta succedendo. Dia una risposta immediata ai paninari e anche agli artigiani". I paninari fino alla scorsa estate sono stati ospitati nell'area demaniale limitrofa a viale Jonio che - stando alle ultime decisione prese dalle autorità competenti - quest'anno sarà esclusa. Una ipotesi caldeggiata potrebbe essere porto Fossa. A breve potrebbe arrivare anche una soluzione per il mercatino artigianale: rimarrebbe nella zona di lungomare Starrabba ma lungo la carreggiata e non sulla banchina come negli ultimi 4 anni.