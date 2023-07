Cgil Sicilia: "Azione improduttiva del governo Schifani, pronti alla mobilitazione"

Con una nota del segretario generale Alfio Mannino, la Cgil siciliana mette in mora il Governo regionale guidato da Renato Schifani, la cui azione viene definita "improduttiva per la Sicilia, lontana dagli interessi reali dei siciliani, manifestazione di una politica che guarda solo a sé stessa". "Questo Governo regionale - scrive Mannino - non ha nessun progetto per il rilancio della Sicilia, ormai è assodato. In una situazione stagnante, che vede la conferma del divario economico e occupazionale con il resto d'Italia e coglie in maniera del tutto marginale il cambio della congiuntura, l'azione del Governo Schifani si connota col niente di fatto sui piani di rilancio settoriali, sulle riforme, su tutti i fronti, attestandosi su dinamiche politiche e di posizionamento estranee agli interessi reali dei cittadini". Per il leader sindacale "questo Governo di fatto mortifica il mondo del lavoro siciliano: reagiremo aprendo una stagione di mobilitazione che coinvolga i soggetti che hanno a cuore le sorti della Sicilia, affinché i temi del lavoro e del contrasto alle disuguaglianze diventino centrali nell'agenda politica". Al governo regionale la Cgil Sicilia contesta la "mancanza totale di potere contrattuale nei confronti di un Governo nazionale che non fa certo gli interessi del Mezzogiorno, come dimostra il provvedimento sull'autonomia differenziata, che incredibilmente il presidente della Regione ha avallato e che distruggerà la sanità pubblica e il sistema pubblico di istruzione". Il segretario della Cgil rileva che "la Sicilia va perdendo le sue energie migliori con 50mila giovani che ogni anno emigrano e intere aree che si spopolano e, intanto, tra sanità e pubblica amministrazione ci sono vuoti di organico per quasi 50mila unità. Lo sblocco delle assunzioni, obiettivo che dovrebbe vedere il massimo dell'impegno del governo regionale - sottolinea Mannino - servirebbe non solo a dare lavoro, ma a fare funzionare questi due importanti comparti. Ma il governo regionale non si muove e registriamo il flop anche su iniziative 'bandiera' come la lotta al caro-voli e il risarcimento dei costi dell'insularità"