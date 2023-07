Codacons denuncia: volare per la Sicilia costa quanto gli Usa

Il Codacons chiede di essere convocato alla riunione di domani con le compagnie aeree finalizzata ad analizzare l'andamento delle tariffe per i voli nazionali. "Vogliamo sottolineare ancora una volta le anomalie che si registrano in Italia sul fronte del trasporto aereo - spiega il Codacons - Alcuni voli, come quelli per la Sicilia, arrivano a raggiungere in determinati periodi dell'anno i prezzi dei biglietti per gli Stati Uniti, con ripercussioni enormi sugli utenti che hanno necessita' di spostarsi in aereo lungo la penisola, magari in occasione delle feste. Una speculazione su cui gia' l'Antitrust, a seguito di esposto Codacons, - si fa rilevare - ha aperto una istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza di eventuali cartelli tra vettori aerei, e che vogliamo ancora una volta denunciare nel corso del tavolo convocato per domani perche' crediamo che, al di la' della rappresentanza del Cncu, per dare forza e utilita' a questi incontri sia indispensabile dare voce a chi da sempre segue con attenzione la questione dei prezzi dei biglietti e puo' quindi fornire un contributo concreto al Garante".