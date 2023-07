Maltratta compagna e brucia auto: arrestato a Mazara

Ha maltrattato la compagna, bruciato l'auto della nonna della ragazza, rubato il cellulare dello zio e infine danneggiato i locali della caserma dei carabinieri al momento dell'arresto. E' accaduto a Mazara del Vallo, nel trapanese, dove i carabinieri e gli agenti di polizia hanno arrestato un giovane mazarese per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In poco tempo, il diciottenne avrebbe commesso una serie di reati concatenati tra loro e iniziati con una lite con la giovane compagna con la quale conviveva a casa della nonna di lei. La ragazza è finita in ospedale per le lesioni riportate. Non contento, il giovane avrebbe dato fuoco all'auto della nonna che poco prima aveva cercato di difendere la nipote e poi, insieme ad altre tre persone, avrebbe minacciato e aggredito lo zio della ragazza rubandogli il telefono cellulare. Bloccato dai carabinieri il giovane è stato portato in caserma dove, durante le procedure di identificazione, ha danneggiato con calci e pugni alcune porte.