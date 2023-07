Bianca Berlinguer si dimette: lascia la Rai dopo 34 anni

Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista in una lettera ha ringraziato l'azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento.

Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale.

"La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto", aveva detto Sergio aggiungendo che "rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi - ha proseguito Sergio - Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3".

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha preso atto dei palinsesti televisivi dei canali generalisti e specializzati dell'autunno-inverno 2023, illustrati dall'Amministratore Delegato Roberto Sergio. L'offerta Rai per la prossima stagione sarà presentata venerdì 7 luglio nel centro di Produzione di Napoli. Nel corso della stessa seduta è stato esaminato ed approvato lo schema del Contratto di Servizio 2023-28.

L'iter procedurale del contratto di servizio - continua la nota di Viale Mazzini - prevede che il testo sia ora trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, per l'acquisizione del relativo parere, all'esito del quale il CdA Rai e il MIMIT saranno nuovamente tenuti ad esprimersi per un'approvazione definitiva entro il termine del 30 settembre, scadenza del Contratto di Servizio attualmente in vigore. L'Ad ha poi comunicato al Consiglio che Rai ha deciso di recedere da TER, in quanto metodo di rilevazione non accettabile per un servizio pubblico.

Nella definizione dello schema del nuovo contratto di servizio Rai "è stata raccolta appieno e risolta la preoccupazione espressa sul nodo risorse economiche ed è proprio a tal fine che lo schema di contratto di servizio prevede per la prima volta un intero articolo dedicato alla sostenibilità economica e quindi alla compatibilità tra risorse riconosciute e perimetro degli obblighi di servizio pubblico". Lo spiega la stessa azienda in una nota. La Rai "si è posta l'obiettivo, di definire un nuovo testo di contratto di servizio 2023- 2028 che garantisse ai cittadini utenti un'offerta complessiva di servizio pubblico rilevante, inclusiva, sostenibile, responsabile e credibile e dall'altro fosse di più facile lettura non solo per le parti del contratto stesso (Rai e Ministero concedente) ma soprattutto per i soggetti a cui il servizio pubblico vuole e deve rivolgersi". In quest'ottica "è stata raccolta appieno e risolta la preoccupazione espressa sul nodo risorse economiche ed è proprio a tal fine che lo schema di contratto di servizio prevede per la prima volta un intero articolo dedicato alla sostenibilità economica e quindi alla compatibilità tra risorse riconosciute e perimetro degli obblighi di servizio pubblico".

"Sarà assicurato l'impegno da parte dell'azienda a tutelare e a valorizzare nell'applicazione del contratto di servizio quella che è la grande tradizione del servizio pubblico nel campo del giornalismo di inchiesta". Lo ha detto l'Ad Rai Roberto Sergio in occasione del cda che ha approvato lo schema del documento. Nel 2022 le trasmissioni di approfondimento erano state Presadiretta, Report, Mi manda Rai3, Indovina chi viene a cena, Fattore umano, Chi l'ha visto, Codice, Cose nostre. Inoltre Tv7, Speciale Tg1, Tg2 dossier. Nell'offerta autunnale 2023 si aggiungeranno Storie dal mondo e Petrolio su Rai3 e Poster su Rai2.