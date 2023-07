Reggio Calabria, ferito a colpi di pistola al torace e a un braccio

Un uomo di 31 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco, nella tarda serata di ieri, ad Arghillà, nella periferia nord di Reggio Calabria. L'agguato è avvenuto nei pressi di un campo di calcetto quando la vittima, Cosimo Morello, è uscito per fumare una sigaretta.

Raggiunto al braccio e al torace, il ferito, che appartiene alla comunità rom, non è in pericolo di vita perché il fucile utilizzato era caricato a pallini. Morello, infatti, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale e, dopo essere stato medicato, è stato già dimesso.

Sulla vicenda stanno indagato la squadra mobile e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi sul luogo del tentato omicidio. Gli investigatori sono coordinati dal sostituto procuratore di turno Tommaso Pozzati che ieri sera si è recato in ospedale e, prima delle dimissioni di Morello, lo ha interrogato per tentare di carpire il contesto in cui è maturata la sparatoria.

È l'ennesimo episodio che, a Reggio Calabria, nelle ultime settimane vede protagonista la comunità rom all'interno della quale gli inquirenti ormai da tempo registrano frizioni tra i vari gruppi a cui farebbero capo alcune attività illegali nella zona di Arghillà e in tutto il territorio cittadino.