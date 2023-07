Punto nascita chiuso a Bronte, sit - in dei sindaci del comprensorio

Manifestazione di protesta questa mattina a Bronte contro la chiusura del Punto nascita per mancanza di medici. All'ospedale di Bronte, è stato il sindaco Pino Firrarello a fare gli onori di casa e ad ospitare i colleghi di Maletto, Cesarò, Maniace, Santa Domenica ed altri che hanno avuto nel Punto nascita un punto di riferimento per i loro territori. L'Asp di Catania allarga le braccia e dice che al momento non ci sono soluzioni alla chiusura. Gli utenti di questi Couni dovranno fare ricorso all'ospedale di Biancavilla. A Bronte è stata organizzata un'ambulanza con una ostetrica a bordo.