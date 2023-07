Francesca Donato (Dc): "L'Europa torni a parlare di pace e disarmo"

L’Europa deve tornare a parlare di pace e di disarmo, deve tornare ad essere promotrice di dialogo e di incontro sullo scenario internazionale” lo afferma la parlamentare europea della Democrazia Cristiana Francesca Donato presentando la Conferenza internazionale ‘Disarmo nucleare: opportunità per la pace e la sicurezza energetica in Europa e nel mondo’ che si aprirà mercoledì 5 luglio alle 15 a Bruxelles nella Sala Spinelli del Parlamento Europeo a Bruxelles.

“L’Unione Europea - spiega l’eurodeputata - è nata per evitare gli errori e gli orrori della Seconda Guerra Mondiale ed è ispirata ai valori delle pace, del dialogo e della solidarietà, dobbiamo tornare a questa vocazione originaria perché oggi l’impressione che si ricava dallo scenario politico internazionale è che la pace possa essere soltanto l’esito di guerre sanguinose o del terrore nucleare”.

“Con la nostra conferenza del 5 luglio - sottolinea ancora Donato - vogliamo riportare le parole ‘pace’ e ‘disarmo’ in un contesto istituzionale europeo stimolando in particolare nuove iniziative per prevenire l’escalation nucleare e riprendere le politiche disarmo atomico”.

L’iniziativa presieduta dall’europarlamentare della Dc è nata con la collaborazione dell’Associazione cattolica ‘Civiltà dell’Amore’ presieduta da Giuseppe Rotunno e vedrà la partecipazione di esperti nucleari, del vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino, del giornalista e scrittore Alberto Negri e degli eurodeputati Fulvio Martusciello, Virginie Joron, Ivan Vilibor Sinčić e Tatjana Ždanoka.