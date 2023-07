Sparatoria di massa a Filadelfia: 4 morti e 4 feriti

Quattro persone sono state uccise e altre quattro ferite a Filadelfia da un uomo che la notte scorsa ha aperto il fuoco in luoghi diversi della città. Si tratterebbe di una nuova strage di massa negli Usa.

I media locali riferiscono dell'arresto di un sospettato che indossava un giubbotto antiproiettile. Sarebbero stati recuperati in un vicolo un fucile, una pistola e altri caricatori di munizioni.

Durante lo scorso fine settimana due persone sono state uccise e 28 sono rimaste ferite in una sparatoria durante una festa di quartiere a Baltimora. Dall'inizio dell'anno in Usa si contano 339 sparatorie di massa.