Pascolo abusivo nella Riserva di Cavagrande, interrogazione del M5s

on una interrogazione urgente, il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S) sollecita l'intervento dell'assessore regionale allo Sviluppo Rurale e l'assessore regionale al Territorio e Ambiente per arrestare i fenomeni di pascolo abusivo all'interno della riserva di Cavagrande del Cassibile. "L'area naturalistica è una delle più belle di Sicilia e dal 1997 è gestita dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione", spiega Gilistro.

L'associazione Natura Sicula ha denunciato nei giorni scorsi la presenza abusiva di animali da pascolo all'interno della riserva. "Muovendosi liberamente ed in aeree in cui non è permesso il pascolo, danneggiano la biodiversità della zona che eppure è tutelata e vantata dalla stessa Regione. Ho avuto modo di vedere diversi filmati e le tracce della presenza di animali da pascolo dove non dovrebbero essere. Le violazioni sono state segnalate da Natura Sicula, senza però che ottenessero la giusta attenzione dagli uffici preposti. Nella zona A della riserva non si possono tollerare azioni di questo tipo. Nè si possono ignorare le segnalazioni che arrivano agli uffici preposti. Per questo - spiega Gilistro - chiedo un segno di esistenza in vita del Corpo Forestale siciliano, con l'adozione delle ordinarie misure di contrasto e sanzione, a meno di non voler passare per complici di questa azione in danno del patrimonio naturalistico siracusano"