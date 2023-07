Inauto con volatili 'protetti': denunciato a Licodia Eubea

Un uomo di 42 anni è stato denunciato a Licodia Eubea (Catania) dai carabinieri perché in auto trasportava cinque gabbie con 21 uccelli di varie specie ,tra cui cinque cardellini, specie protetta. Deve rispondere di cattura di esemplari di specie animali selvatiche protette e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. E' stato fermato per un controllo in viale Regione Siciliana.I suoi indumenti erano sporchi di terra. Nella vettura, una Alfa Romeo "147", i militari hanno anche trovato e sequestrato materiale chiaramente utilizzato per la caccia dei volatili: diverse reti, una falce, un coltello a serramanico con una lama lunga 10 centimetri ed un diffusore sonoro a batteria. I cinque cardellini, dopo essere stati sottoposti a visita veterinaria da personale dell'Asp di Vizzini, che ne ha accertato il buono stato di salute, sono stati rimessi in libertà.