Controlli della polizia locale a Catania: sanzioni e sequestri

Trentanove multe per violazioni alle norme del Codice della Strada, cinque fermi amministrativi e tre sequestri amministrativi di mezzi sono il bilancio di un'attività di controllo svolta lo scorso fine settimana dallaPolizia Locale di Catania in piazza Mancini Battaglia su disposizione del sindaco Enrico Trantino e dell'assessore Alessandro Porto. Venti le multe per divieto di sosta con cinque rimozioni del mezzo; cinque quelle per guida senza casco, ai quali seguirà il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni; tre quelle per assenza di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del veicolo; quattro per guida senza patente; tre i verbali per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida e altrettanti per mancanza di revisione; uno per violazione dell'obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli. Nella stessa piazza gli agenti hanno anche multato per 3.579 euro un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli sprovvisto di autorizzazione amministrativa alla vendita, dei requisiti professionali e dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. La sua merce è stata inoltre sequestrata e devoluta in beneficenza alla Caritas Diocesana. Stessa sorte è toccata ad altri due venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli in Viale Mario Rapisardi e in ViaLeopoldo Nobili senza autorizzazione alla vendita. In Via Gulliil titolare di un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande è stato sanzionato perché occupavaabusivamente il suolo pubblico con tavoli e sedie. All'interno del Giardino Villa Bellini in occasione del primo concerto di Summer Fest 2023 è stato multato un venditore ambulante, titolare di autorizzazione per il commercio

itinerante, perché vendeva prodotti alimentari all'interno dell'area riservata.