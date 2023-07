Non è iscritta all'albo, chiusa Casa di riposo a Castellammare

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Palermo, insieme ai colleghi della stazione di Castellamare del Golfo (Trapani), al termine di un'ispezione igienico-sanitarie in una casa di riposo per anziani, hanno emesso un'ordinanza di chiusura immediata della struttura socio-assistenziale, poiché priva di iscrizione all'albo comunale. Oltre alla notifica del provvedimento al rappresentante legale è stata comminata una sanzione amministrativa di 3mila euro in quanto avrebbe attivato all'interno della struttura un locale cucina privo di registrazione sanitaria.