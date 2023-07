Un magistrato si suicida a Siracusa lanciandosi da un balcone

Un giudice in servizio al Tribunale di Catania, ma residente a Siracusa, si e’ tolto la vita lanciandosi dal balcone del quinto piano della palazzina in cui viveva. E’ accaduto in viale Scala Greca, nella zona nord di Siracusa. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Enrico De Masellis, 60 anni, probabilmente in preda ad una crisi nervosa, avrebbe deciso di farla finita, ma gli inquirenti, prima di chiudere il caso, stanno compiendo gli accertamenti. Per anni e’ stato un magistrato della Procura distrettuale antimafia di Catania, occupandosi delle inchieste piu’ importanti legate alle attivita’ criminali delle cosche piu’ note del Siracusano, i clan Bottaro-Attanasio e Santa Panagia a Siracusa e la famiglia Nardo a Lentini. Diversi anni fa il magistrato era passato alla sezione giudicante