Operazione antidroga all'alba a Siracusa, 10 persone in carcere

Dalle prime ore della mattinata odierna è in corso di esecuzione una vasta operazione antidroga, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, con l’ausilio di altri Reparti della Polizia di Stato all’uopo aggregati, nell’ambito della quale saranno eseguite numerose misure cautelari.

Sono 16 le misure cautelari, di cui 10 in carcere, eseguite dalla polizia di Siracusa nel corso di una vasta operazione antidroga scattata all'alba di questa mattina a Siracusa.

L’attività investigativa in argomento ha consentito di disarticolare un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti che ha la sua base logistica nel capoluogo aretuseo, nella zona di Santa Panagia.

Le odierne misure si innestano in un contesto operativo che ha visto la Questura di Siracusa impiegare ogni risorsa per contrastare il consumo e la vendita di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze di spaccio di Siracusa e provincia.

SEGUE