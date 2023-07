Gli trovano in casa a Catania 1,3 chili di marijuana: finisce in cella

Un uomo di 50 anni, D.D.A., è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato perchè sorpreso in possesso di un chilo e 300 grammi di marijuana suddivisi in più confezioni di vario peso destinate alla vendita. E' accaduto il 29 giugno scorso ma è stato reso noto solamente stamane. L'uomo è stato fermato per un controllo da agenti della Squadra Mobile nel rione Picanello dopo che qualche istante prima, accorgendosi della presenza di agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso (Falchi), aveva tentato di evitare un controllo. Durante una perquisizione nella sua abitazione inoltre gli agenti hanno trovato un ulteriore quantitativo di marijuana, non suddivisa in singole dosi, e materiale necessario al confezionamento. L'arrestato, d'intesa con il pm di turno, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato arresto.