Incidente a catena in una frazione di Trabia: 3 persone in ospedale

È di tre feriti il bilancio del rocambolesco incidente avvenuto nella notte a San Nicola l'Arena, frazione di Trabia, nel Palermitano. Stando alle prime informazioni un suv si è ribaltato lungo corso Umberto I, coinvolgendo tre auto in corsa e altre tre parcheggiate nelle vicinanze. Immediati i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco per aiutare il conducente del veicolo ad uscire dall'abitacolo. L'uomo e altre due persone sono state poi trasportate in ospedale per le cure del caso. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.