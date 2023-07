Fiumi di droga a Siracusa, il sindaco:"Non si combatte solo con la repressione"

"Quello messo a segno dalla magistratura e dalla Polizia è un duro colpo contro lo spaccio della droga in città perché ha consentito di bloccare un'organizzazione criminale ben strutturata e con ramificazioni anche fuori dalla Sicilia. Il fenomeno dell'uso di droghe, nonostante il costante e instancabile impegno della forze dell'ordine, non sembra diminuire. Anzi, interessa fasce di età sempre più basse. Ciò deve interrogare tutte le istituzioni e spingere verso la ricerca di soluzioni che non possono essere solo di tipo repressivo". Lo dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dopo il blitz antidroga di stamani contro le piazze di spaccio della zona di Santa Panagia che ha portato a sedici misure cautelari.