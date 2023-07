Cartelli contro Meloni e Salvini al Molo Favaloro di Lampedusa

Due cartelli di legno, con le foto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e con la scritta 'Blocco navale .. realizzato!' e l'altro con la frase 'Governo complice dei trafficanti', sono stati affissi nei pressi di molo Favarolo a Lampedusa. E' accaduto nei giorni scorsi e la notizia non è trapelata dato che i carabinieri della stazione isolana sono subito intervenuti e hanno rimosso tutto il materiale. E' stata informata la Procura di Agrigento e, al momento, si sta procedendo a carico di ignoti. Da giorni, sull'isola, si è tornati a respirare un'aria di pesante insofferenza. Le contestazioni stanno riguardando le forze dell'ordine, i giornalisti, ma anche, come dimostrano i due cartelli apposti in un luogo simbolo degli sbarchi di migranti, gli esponenti del governo.