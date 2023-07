Tanto amore e tanto affetto per nonna Elena, una delle tante centenarie di Floridia. La signora circondata dalla benevolenza della famiglia, figli, nipoti e pronipoti, ha tagliato il suo 103esimo anno di vita. Per lei un compleanno eccezionale, tanto da fare invidia ai nonnini floridiani. Per le spumante, torta con candeline e la solita canzoncina degli auguri. Con nonna Elena altro record di longevità a Floridia.