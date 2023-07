Pachino, il mercatino artigianale di Marzamemi si farà in via Santa Chiara

Il mercatino artigianale si farà in pieno centro storico, dietro la nuova chiesa di San Francesco, nelle vie Santa Chiara, San Francesco e Canossa. Un ritorno al passato per i commercianti, che tornano in piazza Regina Margherita dopo 10 anni trascorsi tra via Marzamemi e lungomare Starrabba. Di ieri la determina di individuazione del luogo da parte del sindaco, Carmela Petralito "Come avevo promesso - ha dichiarato Petralito - ho firmato la determina per far partire il mercatino artigianale di Marzamemi". Di oggi il bando che rimarrà pubblicato per 5 giorni, dopodiché verranno assegnati i previsti 33 posti, ognuno di 2 metri. Non sono state poche le polemiche, e se ne prospettano altre. Prima la protesta degli artigiani sotto il palazzo comunale perché non c'erano certezze su tempi, modi e luoghi. Dopo per la decisione del sindaco di cambiare location e la pubblicazione del nuovo bando. Infatti, da una parte c'è chi parla di "ennesima scelta scellerata della prima cittadina - ha dichiarato il consigliere comunale del Pd, Emiliano Ricupero - che mostra lo scarso rispetto per i titolari di attività che pagano notevoli cifre di suolo pubblico, di spazzatura e affitti dei locali che nel giro di pochi giorni si vedranno circondati da barricate fatte dalle bancarelle". Dall'altra la polemica degli stessi artigiani: "Nel nuovo bando non sarà rispettata l'anzianità - hanno dichiarato i portavoce del gruppo storico di commercianti - ma solo l'ordine di presentazione delle istanze. Questo penalizza chi lavora a Marzamemi da oltre 20 anni". (Nella foto una protesta degli artigiani nel 2012, quando il mercatino era in via Santa Chiara).

