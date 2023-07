Pachino, pronta la mozione di sfiducia per il presidente del consiglio comunale Gambuzza

Spunta la mozione di sfiducia per defenestrare dallo scranno più alto dell'aula di via XXV Luglio il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Gambuzza. Al momento è solo una bozza e a lanciarla è il vicepresidente del civico consesso, Ruggero Lupo, esponente del Movimento 5 Stelle. Il grillino l'ha annunciato durante l'ultima seduta consiliare, peraltro contraddistinta da uno scontro (verbale) incrociato con il presidente, e dalle parole è passato ai fatti. Da qualche giorno, infatti, il documento sta girando tra i gruppi politici. L'obiettivo è la ricerca di condivisione (e quindi di firme) prima per presentare la mozione e poi per portarla in aula al vaglio dei 16 consiglieri comunali, per essere votata. Ruggero Lupo pare stia cercando manforte tra le forze di opposizione fuoriuscite dalle urne e anche nei gruppi politici costretti ad alzarsi dai banchi della maggioranza a causa dei rapporti definitivamente logorati con il sindaco, Carmela Petralito. Nel primo caso il Partito democratico (Emiliano Ricupero e Davide Fronterrè) e Barbara Fronterrè, nel secondo caso Forza Italia (Peppe Poidomani, Ninni Nicastro, Angelo Pantoni, Mariaconcetta Monaco e Nuccia Burgaretta) e Sebastiano Gabeli. Dai primi umori emersi, pare non ci sia stato l'entusiasmo sperato (dal grillino) nella proposta di mozione di sfiducia. Nè da parte dei democratici, tanto meno dei forzisti.