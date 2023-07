La Meloni accelera la riforma del commercio al dettaglio per risolvere la frattura delle leggi italiane sul gioco d'azzardo

La revisione del gioco d’azzardo è in programma da moltissimo tempo, ed ora, grazie al Governo che vede a capo la premier Giorgia Meloni finalmente è arrivato il momento. Infatti, un disegno di legge è ora in fase di accelerazione tra i ranghi costituzionali italiani, e questa accelerazione ha come obiettivo attuare questa tanto attesa riforma. Il piano è uniformare le leggi ed i regolamenti del settore, per puntare ad un gioco d’azzardo legittimo più sicuro ed ad un mercato più regolato. Questo mandato è stato approvato dal gabinetto della premieri Giorgia Meloni già a metà marzo, ed è stato presentato al Parlamento a partire dal 20 aprile. Questo mandato richiederà il parere di ben 12 commissioni parlamentari, prima di essere definitivamente approvato.

Gli Obiettivi della Riforma

Certo, è vero che è da molto tempo che si parla di questa riforma del gioco d’azzardo. Ma quali sono le ragioni dietro a questa necessità, ormai nota da anni? Alla base di questa riforma, c’è il piano di concentrare progressivamente i ruoli di gioco, come casnò sale scommesse, sale giochi e sale bingo, in luoghi sicuri e controllati, per separarli da quelle zone abitate o frequentate dalle cosiddette “categorie a rischio”. Insomma, alla base di questa riforma c’è una necessità di tipo strutturale e pratico, che prevede la ricollocazione di tali strutture, per salvaguardare quelle parti di popolazione che potrebbero essere più a rischio per quanto riguarda i pericoli del gioco lecito ed illecito.

Altri Dettagli

Oltre allo spostamento delle sale da gioco, ci sono altri elementi da tenere in considerazione per quanto riguarda i benefici della riforma sul gioco d’azzardo. Uno di questi benefici è l’applicazione di un nuovo limite di puntata e di vincita, insieme ad una formazione necessaria per gli operatori di gioco, ma anche per i concessionari. Non è la prima volta che il governo italiano prova a riformare il gioco d’azzardo, però questa volta, pare che questa riforma sia più una necessità che una volontà. Infatti anche per quanto riguarda i rapporti internazionali, è importante capire che in molti stati stanno provando a riformare il gioco d’azzardo per combattere la piaga del gioco d’azzardo illecito, purtroppo ancora presente in moltissimi paesi.