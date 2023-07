Il Siracusa acquista due argentini: il difensore Suhs ed il centrocampista Tejo

Il Siracusa calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con i calciatori argentini Joaquin Suhs, difensore di 28 anni e Leandro Teijo, centrocampista, che può rivestire tutti i ruoli della mediana, di 32 anni.

Entrambi nell'ultima stagione hanno vestito la maglia del Martina in Serie D.

Suhs è arrivato in Italia nel 2019 per indossare le maglie di Gallipoli, Brindisi, Orvietana e Carbonia sempre in quarta serie.

Teijo oltre alle esperienze in Argentina con l'esordio in Primera B Nacional, ha giocato anche nella massima serie slovena con il Koper e nella massima serie lettone con la maglia del Liepaja. Poi l'esperienza italiana con il Martina.