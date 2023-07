Il Modica riparte da capitan Vindigni: "Sarà la mia ultima stagione da calciatore"

Il Modica Calcio ricomincia da capitan Francesco Vindigni. La dirigenza rossoblu ha infatti incassato l’accordo per la prossima stagione con il difensore modicano, baluardo della squadra nelle ultime due stagioni e che proprio nelle giovanili rossoblu aveva iniziato la sua carriera.

“L’avventura continua – è il commento del difensore modicano classe 1985 -. Sarà la mia ultima stagione, poi chiuderò la carriera da calciatore e non potevo che concludere con la maglia della mia città. Inoltre mi sento interamente dentro questo progetto che vede al vertice societario Mattia Pitino e Danilo Radenza, perché sin dall’inizio ho aderito e ho cercato di dare il mio contributo. Questo è ciò che mi impegno a fare anche in questa stagione, sperando di concludere la mia carriera da calciatore nel migliore dei modi. Sono molto motivato – dice ancora Vindigni – e voglio ringraziare la società, i tifosi, gli amici e anche tanti dirigenti e colleghi calciatori che in questi giorni mi hanno mostrato attestati di stima. Mi fa capire di aver dato qualcosa di importante in questi anni di calcio e ciò mi carica ancora di più in vista di questa mia ultima stagione”.

L’importanza di poter annoverare nella rosa dei rossoblu Francesco Vindigni è espressa dalle parole del Direttore Sportivo, Fabio Arena.

“Ciccio Vindigni non è solo un difensore dal grandissimo talento – spiega Arena -, ma per Modica è una bandiera ed è un punto di riferimento importante sia dentro che fuori dal campo. Per noi la sua riconferma quindi è un atto fondamentale perché da qui partiamo per la costruzione del nuovo Modica Calcio”.