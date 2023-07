Sequestro di beni nel Vibonese e 4 arresti per 'ndrangheta

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro, con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico), hanno dato esecuzione al decreto di fermo emesso dalla procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nei confronti di quattro indagati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e favoreggiamento alla latitanza. E' stato inoltre disposto il sequestro preventivo d'urgenza di fabbricati, terreni, quote di partecipazione, complessi aziendali, ditte individuali e auto per un valore complessivo di circa 11,5 milioni di euro. Tra i beni sequestrati un villaggio turistico del Vibonese. Sono state disposte perquisizioni locali e personali nei confronti dei fermati e di altri 14 indagati per concorso in associazione mafiosa. Le misure sono l'epilogo di una complessa indagine svolta dagli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanziaria/Gico della guardia di finanza di Catanzaro e sono state eseguite nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Milano e Catania con l'impiego di oltre 100 finanzieri e l'ausilio di unità Antiterrorismo e Pronto Impiego e della componente aerea del Corpo