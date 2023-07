A Marina di Acate, presentazione del libro ' La Casa del carrubo' di Barbara Bellomo

La piazzetta di Marina di Acate, proprio di fronte a quel mare che il 10 luglio 1943 fu teatro dello sbarco alleato in Sicilia, ospiterà sabato 8, alle 21, la scrittrice Barbara Bellomo, che presenterà il suo romanzo di successo “La casa del carrubo”, giunto alla quarta edizione. L'evento è organizzato dall'Amministrazione Comunale e patrocinato dal Circolo di Conversazione e dall' Associazione “Acate Eventi,Cultura e Spettacoli”.

“Per la serata inaugurale dell'Estate Acatese – dice il neo assessore all Cultura e Pubblica Istruzione Giuseppe Raffo – proponiamo una manifestazione di prestigio per non dimenticare quanto accadde nel nostro paese,e nei dintorni, con l'Operazione Husky. È importante ricordare quei giorni tragici in questa particolare fase storica, dove il mondo è col fiato sospeso per la devastante guerra in Ucraina e gli sviluppi imprevedibili che il conflitto con la Russia potrebbe ancora riservare. La storia avrebbe dovuto insegnare all'umanità che le atrocità viste durante la seconda guerra mondiale non dovrebbero mai ripetersi, e invece viviamo quotidianamente tensioni geopolitiche che potrebbero causare conseguenze disastrose per l'umanità”.

Oltre a Raffo, interverrà il vice sindaco Gianfranco Ciriacono, autore del libro “Le stragi dimenticate”, sugli eccidi americani di Biscari e Piano Stella, la cui presentazione fu curata dal professore Emanuele Ferrera, che sabato dialogherà con la scrittrice parlando delle due famiglie Floridia e Villalba, attorno alle quali ruota il suo fortunato romanzo.