Sbarchi senza sosta: 320 migranti arrivati a Lampedusa

Tante donne con bambini tra i migranti sbarcati stanotte e Lampedusa. Le operazioni di salvataggio sono andate avanti per tutta la notte. Recuperate oltre 320 persone dalle motovedette della Guardia Costiera, a bordo di piccole barche di ferro. Sono tutti molto giovani, sotto i 35 anni provenienti dall'Africa subsahariana. Una donna in gravidanza al sesto mese, tra le circa 80 donne arrivate insieme a 7 minori, 3 bambini di 5 anni, 2 bambini di 3 mesi, e una bambina di pochi giorni. Sono partiti dalla costa tunisina e sono stati recuperati al largo di Lampedusa, dopo le segnalazioni alle autorità da parte di pescherecci che li hanno incrociati nel loro percorso. Alcuni di loro avevano difficoltà a camminare. I

migranti, sono stati trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola, gestito dalla Croce Rossa Italiana, che ha superato già la capienza massima. Durante lo sbarco notturno, altre tre motovedette sono partite dal porto per ulteriori salvataggi, nelle prossime ore faranno rientro con a bordo altre persone. Alcuni migranti hanno raccontato che sarebbero già pronte a partire dalla Tunisia migliaia di persone, complice il bel tempo, previsto nei prossimi giorni.