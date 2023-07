La sparatoria di venerdì a Catania, pistola inceppata evita altre vittime

La sparatoria avvenuta venerdi' scorso all'interno dell'appartamento al secondo piano di uno stabile di proprieta' dell'Iacp di Catania, poteva avere conseguenze ancora piu' gravi se non si fosse inceppata il revolver calibro 38 che Giovanni Di Benedetto impugnava e con il quale ha ferito un 43enne e l'albanese di 27 anni Kastriot Ismailaj, successivamente deceduto in ospedale. E' quanto rilevato dalla polizia che nella casa disabitata ha rinvenuto oltre alla semiautomatica calibro 38 anche che bossoli e cinque cartucce. A sparare Giovanni Di Benedetto che sabato si e' presentato negli uffici della Mobile: e' pregiudicato per rapina aggravata, estorsione e furto, ed in atto sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.