Caltagirone, lasciò il figlio 14enne disabile al sole che morì per ipetermia: 5 anni alla madre in Appello

In primo grado di giudizio era stata condannata dal Tribunale di Caltagirone a 6 anni e 8 mesi, una donna di 45 anni accusata di abbandono pluriaggravato di incapace, per aver lasciato il figlio 14enne disabile "alla prolungata esposizione a calore da cui ne derivava la morte per ipertermia". La prima Sezione della Corte d'Assise di Appello di Catania ha concordato la pena a 5 anni riformando parzialmente la sentenza di primo grado. La donna e' stata condannata anche alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere e alla rifusione delle spese per una parte civile costituita. La morte del ragazzo avvenne a ridosso di Ferragosto del 2021.