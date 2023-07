Scoperti a Vittoria lavoratori rumeni senza contratti: una denuncia

In seguito al controllo di un'azienda agricola di Vittoria sono state riscontrare diverse violazioni in ordine all'impiego dei lavoratori. All'atto dell'accertamento all'interno dell'azienda i poliziotti hanno riscontrato la presenza di diversi lavoratori di nazionalità rumena intenti a coltivare le serre. E' stato accertato che alcuni dei lavoratori non erano muniti di regolare contratto di lavoro, altri invece seppur formalmente assunti, percepivano una paga giornaliera di gran lunga inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale e Regionale. Il personale dell'ASP ha potuto constatare che nessuno dei lavoratori indossava i dispositivi di protezione, che i lavoratori non avevano mai frequentato corsi di formazione professionale e non avevano mai effettuato visite sanitarie. Inoltre, alcuni dei lavoratori occupavano degli alloggi che a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie non risultavano idonei alla loro fruizione quali ambienti di vita.