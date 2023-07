Francesco Lenzi di Pachino nel cast di "L'estate più calda" su Amazon Prime

Il giovanissimo attore Francesco Lenzi, 9 anni, pachinese, è tra gli attori di "L'estate più calda", la pellicola diretta da Matteo Pilati che da ieri è in onda su Amazon Prime. Un cast d'eccezione: Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Micheal Giraud, Barbara Tabita, Luca Capuano, ma anche il pachinese Francesco Lenzi che interpreta Pasquale, i siracusani Maria Lucia Racioppo nei panni di Martina e Edoardo Maria Loreto Grimaldi che interpreta Filippo di Siracusa, e Vincenzo Vitali, di Licata, nei panni di Matteo.

La pellicola è ambientata in un paesino della Sicilia meridionale e racconta la storia di un gruppo di ragazzi di una piccola parrocchia di provincia, alle prese con amori, triangoli e intrighi in una calda estate italiana. Le riprese sono state effettuate la scorsa estate nel Ragusano tra Marina di Ragusa, Scicli, Donnalucata e Roma.

Per il piccolo Francesco è stata la sua "prima volta", anche se poco tempo fa si è già meritato una copertina di una rivista per bambini, ed ha alle spalle anche diverse sfilate di capi di moda junior. "E' stata la mia prima esperienza importante- ha raccontato il piccolo Francesco - e sono felicissimo. Magari non sarà la professione della mia vita ma, per il momento, voglio continuare a studiare recitazione perchè mi sono divertito molto".