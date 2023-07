La droga ai vip , Miccichè in Procura a Palermo ammette uso di cocaina

L'ex presidente dell'Ars e attuale deputato regionale, Gianfranco Micciche', ha ammesso di avere fatto uso personale di cocaina. E per avere la droga si e' rivolto al suo "amico", lo chef Mario Di Ferro, gestore per altro di Villa Zito, finito agli arresti domiciliari per spaccio. Micciche' e' stato sentito ieri, in qualita' di testimone, dal sostituto procuratore che coordina le indagini, Giovanni Antoci, al quale avrebbe anche detto che il noto chef e' un amico e che non e' uno spacciatore. Il verbale di Micciche', che non e' indagato, e' stato depositato oggi dallo stesso pubblico ministero al gip Antonella Consiglio che ha condotto l'interrogatorio di garanzia di Mario Di Ferro. Lo chef, assistito dall'avvocato Claudio Gallina Montana, ha risposto alle domande del gip ammettendo le proprie responsabilita' ma avrebbe anche detto di non essere uno spacciatore ma di avere fatto solo cortesie ad amici e di non avere guadagnato un euro.