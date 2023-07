Sciopero di 4 ore il 10 luglio a Palermo dei metalmeccanici

Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato4 ore di sciopero nazionale. A Palermo, le tute blu incroceranno le braccia il prossimo 10 luglio per le ultime quattro ore di ogni turno di lavoro, "per il rilancio industriale, l'occupazione, gli investimenti, la transizione sostenibile e per risolvere le crisi aperte". Lo sciopero dei metalmeccanici comincerà domani, venerdì 7 luglio, con presidi in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche. Lunedì, invece, sarà la volta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia, Sardegna."Parteciperemo in massa - assicura il segretario della Fiom di Palermo, Francesco Foti - Proprio nella provincia di Palermo assistiamo alla desertificazione industriale. E cosa più grave -conclude il sindacalista - è l'immobilismo del governo della Regione siciliana, grande assente nelle questioni che riguardano le politiche industriali e l'occupazione".