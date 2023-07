Colpo di mercato del Palermo, ingaggiato dal Monza l'attaccante Mancuso

Il Palermo ha ingaggiato dal Monza l'esperto attaccante Leonardo Mancuso, classe 1992, nell'ultima stagione in prestito al Como. Il giocatore, reduce da 32 presenze e 6 gol in serie B con i lariani, arriva con la formula del prestito con opzione in favore del Palermo che si trasformerà in obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. "A Leonardo - scrive il Palermo in una nota - il benvenuto da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Mancuso si è già aggregato alla squadra di Eugenio Corini nel centro sportivo di Veronello che sta ospitando il raduno dei rosanero in vista del ritiro precampionato che scatterà domenica a Pinzolo in Trentito Alto Adige. A proposito della preparazione precampionato, è stata definita l'amichevole che chiuderà il ritiro il 4 agosto: i rosanero giocheranno contro il Trento dell'ex tecnico del Palermo Bruno Tedino il 4 agosto alle 18 allo stadio Briamasco di Trento. Le altre amichevoli del Palermo già programmate sono il 15 luglio a Ronzone alle 17 contro la rappresentativa locale Bassa Anaunia; il 19 luglio alle 17 a Ronzone contro la Virtus Verona; il 22 luglio alle 18 a Rovereto contro il Bologna.