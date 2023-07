Il maltempo in Sicilia dello scorso febbraio 2023: Cdm stanzia 9 milioni di euro

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato: l'ulteriore stanziamento di 8.105.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino; la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della città metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della città metropolitana di Messina (dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della città metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della città metropolitana di Messina. Per l'attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 9.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. È quanto si legge nel paragrafo relativo alla Protezione Civile del comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.