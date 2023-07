Preso in Libano Bruzzaniti, trafficante di droga della Locride

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento del Procuratore distrettuale Giovanni Bombardieri, ha individuato e tratto in arresto il latitante Bartolo Bruzzaniti, uno dei piu' potenti trafficanti di stupefacenti della 'ndrangheta calabrese. Bruzzaniti, affiliato alla cosca 'Bruzzaniti-Morabito-Palamara' di Africo, nella Locride, e inseguito dai mandati di cattura di ben quattro Procure, e' stato sorpreso all'interno di un ristorante a Jounieh, citta' capoluogo del distretto di Kisrawan, nei pressi di Beirut, mentre cenava tranquillamente. Bruzzaniti, 47 anni, soprannominato negli ambienti mafiosi della Locride 'u gargiazza', era al centro di un sistema di narcotraffico, soprattutto di cocaina, in grado di garantire l'ingresso in Italia di trecento chili di cocaina a settimana. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, Bruzzaniti sarebbe responsabile della progettazione e della esecuzione di un mega traffico di sostanze stupefacenti, dal Sudamerica alla Calabria, consistente in periodiche e imponenti importazioni di oltre 2 tonnellate ciascuna. Non solo: in Italia, risulta coinvolto in inchieste in materia di narcotraffico condotte - sotto il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, diretta da Giovanni Melillo - dalle procure di Milano, Genova e Napoli. Nell'ambito della misura cautelare figurava anche il fratello Antonio, anche lui irreperibile nel mese di ottobre scorso e, successivamente, arrestato dal Gico di Reggio Calabria al rientro dalla Costa d'Avorio, dove si era stabilito. Rimaneva ancora da assicurare alla giustizia Bartolo: la costanza degli inquirenti ha consentito - anche grazie ad un avviso di cattura internazionale, la cosiddetta Red Notice Interpol - di stringere sempre piu' il cerchio attorno al ricercato, seguendone gli spostamenti tra la Costa d'Avorio ed il Libano. Attraverso il II Reparto del Comando generale della Guardia di finanza e con il supporto dell'Aise e dello Scico, il Gico di Reggio Calabria ha avviato una intensa cooperazione internazionale di polizia - con il supporto della Dcsa, della Polizia Criminale, dello Scip, dell'Interpol di Lione, della Drug Enforcement Administration americana e, da ultimo, dell'Internal Security Forces libanese - che ha consentito di localizzare e trarre in arresto il narcotrafficante a Jounieh, in Libano. Il rintraccio, dopo averne seguito per mesi le tracce tra l'Africa ed il Medio Oriente, ha avuto il suo epilogo in un noto ristorante di Jounieh, luogo in cui e' stato sorpreso e catturato. Bruzzaniti e' l'ultimo, nonche' uno dei principali, tra i 76 ricercati che, in tre anni di progetto, le unita' I-CAN hanno contribuito ad individuare e far arrestare in tutto il mondo, di cui 35 latitanti da tempo.