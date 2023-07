Mafia e massoneria a Palermo, 6 condanne definitive in Cassazione: nuovo processo per 4

Sei condanne diventano definitive, per altri quattro imputati sara' necessario un secondo processo di appello. La Cassazione mette un altro punto fermo nell'inchiesta scaturita dalla maxi operazione "Halycon-Assedio" che ha disarticolato un intreccio fra mafia, politica e massoneria deviata. Il blitz e' scattato fra il luglio e l'agosto del 2019. I giudici, accogliendo il ricorso della difesa, hanno annullato le condanne nei confronti di Lucio Lutri, 64 anni, funzionario regionale gran maestro della massoneria, e Angelo Lauria, 49 anni, farmacista di Licata. Entrambi erano stati condannati in appello ad otto anni di reclusione e sono stati adesso scarcerati. Lutri, funzionario della Regione Sicilia, e' accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare, "grazie alle rete relazionale a sua disposizione quale Maestro venerabile della loggia massonica "Pensiero ed Azione" di Palermo, avrebbe "acquisito e veicolato agli appartenenti alla famiglia mafiosa informazioni riservate circa l'esistenza di attivita' di indagine a loro carico" e sarebbe intervenuto per favori di altra natura.