Pallavolo, l'Avimecc Volley Modica si rafforza: ingaggiato lo schiacciatore Di Franco

Dopo le conferme dello “zoccolo duro” della passata stagione, in casa Avimecc Volley Modica è tempo di rinforzare il roster, puntando su profili giovani, ma con tanta voglia di crescere insieme alla formazione della Contea.

E in quest'ottica la dirigenza presieduta da Ezio Aprile ha piazzato il primo colpo in entrata tesserando lo schiacciatore Marco Di Franco.

Classe 2002, 200 centimetri di altezza, Marco Di Franco arriva all'ombra del Castello dei Conti dopo l'esperienza con la Sol Lucernari Montecchio Maggiore, sestetto vicentino con il quale ha disputato il campionato di serie A3.

Originario di Catania, Marco Di Franco è cresciuto pallavolisticamente nella Pallavolo Roomy sestetto etneo con cui ha disputato il campionato di serie D nella stagione 2017/2018. L'anno successivo è passato in serie B con i trevigiani della Pallavolo Motta. Poi l'esperienza nella formazione under 18 della Lube Macerata, quindi il ritorno in Sicilia, dove per due stagioni ha fatto parte del roster di serie A3 della Saturnia Catania.

Ora l'esperienza alla Volley Avimecc Modica, dopo spera di essere tra i protagonisti di quella che dovrebbe essere la stagione del riscatto della formazione modicana.