Assegnato il porto di Brindisi a Open Arms con 300 migranti a bordo

Assegnato il porto di Brindisi alla Open Arms che ha soccorso 300 migranti durante sei operazioni di salvataggio. "Saranno tre giorni di navigazione in piu' per le 300 persone soccorse a bordo, tra cui molti minori non accompagnati, donne in avanzato stato di gravidanza e 1 bambino di cinque anni", commenta la ong spagnola nel giorno, peraltro, della nuova udienza a Palermo, nel processo che vende imputato Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio.