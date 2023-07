Rai, presentati i nuovi palinsesti: Maggioni a 'Mezz'ora' al posto di Annunziata

È ufficiale: sarà Monica Maggioni a raccogliere il testimone di Lucia Annunziata, che ha lasciato la Rai, alla guida di In mezz'ora, la domenica pomeriggio su Rai3.

Dal 10 settembre l'ex direttrice del Tg1 condurrà il tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio, che avrà una seconda parte, Storie dal mondo, dedicata a reportage, storie, analisi in profondità.Confermato il trasloco di Report alla domenica, al posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio passato a Discovery.

Pino Insegno torna in Rai e raddoppia. L'attore condurrà dal 18 settembre al 22 dicembre l'access prime time di Rai2: Ilmercanteinfiera, riedizione televisiva del classico gioco natalizio, in cui tre concorrenti si sfideranno mettendo alla prova fortuna, astuzia e strategia. Poi dal 1 gennaio passerà su Rai1 alla guida dell'Eredità, il quiz più longevo della tv italiana, in onda alle 18.45, subentrando a Flavio Insinna. E' una delle principali novità dell'offerta Rai per l'autunno-inverno, presentata oggi a Napoli.

Tra le novità dei palinsesti Rai, il ritorno di Luca Barbareschi in seconda serata su Rai3 con il suo In barba a tutto, otto puntate tra interviste, monologhi, clip e servizi, e quello di Enrico Ruggeri, con Gli occhi del musicista, da dicembre in seconda serata su Rai2. Nel pomeriggio di Rai1 al posto di Serena Bortone debutta La volta buona con Caterina Balivo: un programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo, senza tralasciare attualità e costume.

E' soprattutto il genere talk a riservare le principali novità dell'offerta Rai. Su Rai1 Francesco Giorgino approda il lunedì in seconda serata con XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, il racconto settimanale dell'attualità. Su Rai2 debutta Filippo Facci con la striscia quotidiana I facci vostri, prima del tg delle 13, mentre in seconda serata arriva Luisella Costamagna alla guida di Tango, tra attualità, costume e un pizzico di leggerezza. Su Rai3 c'è Nunzia De Girolamo con Botta e risposta (titolo provvisorio), il lunedì in prime time. In access confermato Il cavallo e la torre con Marco Damilano.

"Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, innovare, sperimentare e mettere a punto palinsesti arricchiti di personalità, competenze, contenuti: abbiamo 30 nuovi programmi, parecchi talent in più specie tra access prime time e seconde serate. Aggiungere vuol dire essere ancora più pluralisti di come la Rai è stata in passato: un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere, è che è anche un investimento per il futuro della Rai". Lo dice l'amministratore delegato, Roberto Sergio, alla presentazione della nuova offerta a Napoli.

Nei nuovi palinsesti Rai torna anche Roberto Saviano con Insider, faccia a faccia con il crimine, in onda da novembre il sabato in prima serata su Rai3. È il programma - andato in onda fino a marzo 2022 - in cui l'autore di Gomorra si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall'interno. In questa seconda stagione, collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie sono le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero. Roberto Saviano guida il racconto ricostruendo i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma, anche grazie a prezioso materiale di repertorio. Racconto e intervista si fondono poi per portare lo spettatore a scoprire da vicino, in ogni puntata, l'universo sotterraneo del crimine.