Morta per shock anafilattico a Ragusa, disposto il vincolo della salma

E' stato disposto dalla magistratura il vincolo di Federica Borrometi, 44 anni , morta per uno shock anafilattico nei giorni scorsi nell'Ospedale"Giovanni Paolo II di Ragusa". Lo afferma una nota dell'Asp. La decisione è stata presa dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, per accertare eventuali responsabilità e motivi che hanno causato il decesso. "Pertanto, diversamente da quanto comunicato in data 5 luglio, non verrà attivata la procedura di riscontro diagnostico interno", prosegue la nota dell'Asp. La donna, originaria di Napoli, ma da tempo residente a Scicli, si era recata al pronto soccorso perchè lamentava dolori all'arcata dentaria. Dopo che i medici l'avevano sottoposta aduna Tac, la paziente è andata in shock anafilattico, inutili i tentativi dei sanitari di salvarla.