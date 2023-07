Domenica a Noto alla scalinata della Cattedrale concerto della Filarmonica della Scala

Prendete una delle orchestre sinfoniche più prestigiose al mondo, uno dei più talentuosi direttori dell’ultimo decennio, un soprano sulla cresta dell’onda e un repertorio straordinario. Immaginate lo scenario suggestivo offerto da una delle città simbolo del barocco. Il risultato? Un evento di musica d’arte senza pari nell’estate siciliana. Questa la formula del concerto che si terrà domenica 9 luglio alle 21.30 presso la scalinata della Cattedrale di Noto e che avrà come protagonisti la Filarmonica della Scala diretta dal maestro texano Robert Trevino e il soprano Gilda Fiume. In programma la Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92 di Ludwig Van Beethoven e la Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90, nota anche come Italiana, di Felix Mendelssohn e un omaggio alla “divina" Maria Callas con due arie di Vincenzo Bellini: “Casta Diva” da Norma e “Oh, Quante volte!” da I Capuleti e i Montecchi.