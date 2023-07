Pachino, "Il numero è nulla": l'ultimo libro di Antonio Monda sarà presentato a Marzamemi

Il sogno americano di Antonio Monda continua anche nel suo ultimo libro "Il numero è nulla", che verrà presentato domani pomeriggio a Marzamemi alle 18 al "Blasè Beach club" di viale Paolo Calleri. Antonio Monda, 60 anni, insegna alla New York University, collabora con La Repubblica e ha già alle spalle diverse pubblicazioni tra cui "Io sono il fuoco" e (Mondadori 2018) e "Nel territorio del diavolo" (Mondadori 2019). Monda è considerato uno dei personaggi culturalmente più influenti di New York e amico di tanti VIP: il salotto di casa sua è stato frequentato da personaggi del calibro di Meryl Streep, Al Pacino, Tom Hanks, Don DeLillo, Bernardo Bertolucci, Derek Walcott, Paul Auster, Martin Scorsese, Philip Roth e Arthur Miller.La nuova fatica letteraria racconta la "sua" New York con gli occhi di un killer che conquista denaro, fama e autorevolezza uccidendo la gente fino a quando l'incontro con una donna insinuerà il dubbio nella sua spietata dimensione criminale. A dialogare con l'autore ci saranno l'event manager Ettore Messina e Alessia Montani, presidente del consorzio Mamaseeds.